Caminhoneiro morre após colisão traseira na BR-376

Um motorista morreu em Marialva, após uma colisão traseira entre dois caminhões na tarde desta segunda-feira (16). O acidente aconteceu por volta das 16h.

Com o impacto da batida, o caminhoneiro ficou preso às ferragens. Socorristas do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, além da equipe do Operações Aéreas do Samu, foram acionados. Após a retirada, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória e acabou morrendo no local.

A pista ficou interditada durante do atendimento das equipes de socorro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), também foi acionada e está apurando as circunstâncias da colisão.

Com informações do Plantão Maringá via TnOnline