Na manhã desta sexta-feira, 26 de novembro, na BR-376, nas proximidades do pedágio de Mandaguari, um caminhoneiro sofreu um AVC, Acidente Vascular Cerebral, foi socorrido pelo aeromédico do Samu e encaminhado para a Santa Casa de Maringá. O nome do motorista não foi divulgado. Atenderam a ocorrência a Viapar, Samu aeromédico e PRF.

Foto: Rede Social Por Rubens Silva.