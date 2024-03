Caminhoneta de médico é furtada em Jandaia. O veículo já foi recuperado

Na manhã de domingo (3) compareceu na sede da CIA PM de Jandaia do Sul a vítima, a qual relatou que deixou seu veículo, I/TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, estacionado em via pública defronte sua residência na Rua Padre João Barbieri e quando retornou percebeu que o mesmo havia sido furtado. Ainda que no interior do veículo estariam sua carteira de médico, carimbo médico, título de eleitor, um privativo médico com seu nome e uma folha de cheque no valor de R$ 32.000,00 do banco Sicredi.

Já na parte da tarde o caseiro da Fazenda Santa Helena no município de Bom Sucesso relatou que por volta do meio-dia visualizou a I/TOYOTA HILUX abandonada paralelo à plantação e que o veículo estava aberto.

Os policiais foram ao local e constatara, ser o veículo furtado em Jandaia do Sul, sendo o mesmo levado até a Delegacia de Jandaia do Sul.