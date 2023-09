Caminhoneta passa sobre motocicleta na BR-376 em Jandaia

O acidente ocorreu por volta das 12h30 deste sábado (9) no cruzamento da Rua Dourados com BR-376, próximo ao Auto Posto Vila Rica e envolveu uma caminhoneta Hilux SW4 de Apucarana e uma motocicleta de Jandaia do Sul.

A caminhoneta passou sobre a moto, antes de bater em uma mureta.

O motociclista, de 26 anos, foi lançado a alguns metros. Ele foi socorrido pela equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul e encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana com fratura em braço e diversas escoriações, mas estava consciente e orientado.