Caminhoneta roubada em Jandaia do Sul é localizada na zona rural de Cambira

Conforme a PM, o solicitante acionou a equipe policial no final da tarde informando que havia uma caminhonete escondida em uma mata aos fundos de sua propriedade que fica as margens da Estrada Bejoim. O veículo estava coberto por galhos e sem chaves, sendo identificado a Toyota Hilux, cor preta, que foi roubada na manhã desta quinta-feira (20) em Jandaia do Sul.

O solicitante informou ainda que hoje de manhã por volta da 07h26, passou pela estrada em frente sua residência um VW Polo, cor branca, em alta velocidade rumo a cidade de Cambira.

A caminhonete foi levada para a 17°sdp em Apucarana.

O Roubo

Conforme relato da solicitante, chegou no posto de molas de seu esposo para deixar algumas coisas, situado na BR 369, em frente a Metafa e quando foi sair do local, um polo parou atrás de sua camionete I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV e dois homens com arma em mãos deram voz de assalto, levaram a camionete e os pertences da vítima que estavam em sua bolsa no interior da mesma. Que todos estavam encapuzados e na sequência saíram sentido Apucarana. A vítima e seu esposo, proprietário da camionete, foram devidamente orientados a comparecer na Delegacia de Polícia Civil na sequência.