Caminhonete furtada é recuperada em Mandaguari

Na última quinta-feira (16), a Polícia Militar de Mandaguari recuperou uma caminhonete que havia sido furtada no dia 11 de março de 2023. O veículo foi encontrado escondido no meio do mato em uma área rural próxima à divisa de Mandaguari com Cambira, completamente coberto por arbustos e galhos, dificultando sua localização. Os policiais do Pelotão da PM de Mandaguari realizaram uma busca minuciosa e conseguiram encontrar o veículo, que foi encaminhado para a 55ª Delegacia de Polícia Civil de Mandaguari para os procedimentos legais e devolução ao proprietário. Ainda que a caminhoneta tenha sido recuperada, as autoridades mantêm as investigações para localizar os responsáveis pelo crime.