Caminhonete furtada em Alvorada do Sul é recuperada em Jandaia

Ocorrência atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h41 de terça-feira (28).

Conforme a PM, após informações de populares, que haveria uma caminhonete Hilux parada em uma via marginal a BR 376 desde o dia 25/05, e que este veículo encontrava-se aparentemente abandonado e com um sinistro na parte dianteira esquerda, a equipe se dirigiu ao local para checar a situação.

A equipe fez busca pela numeração do chassi, e identificou que se tratava de um veículo com alerta de furto/roubo ocorrido no dia 24/05 na cidade de Alvorada do Sul.

Também foi constatado que a placa era possivelmente clonada, pois não deu checagem.

O veículo foi levado a delegacia de Jandaia do Sul.