A equipe do SAMU de Jandaia do Sul prestou atendimento a uma vítima de acidente de trânsito no trevo da BR-376, próximo ao “Panela de Pedra”.

A colisão que envolveu uma caminhoneta Chevrolet S-10 com placas de Rio Brilhante (MS) e uma Nissan Frontier com placas de São João do Ivaí ocorreu na tarde desta segunda-feira (5).

Uma mulher, de 53 anos, foi encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana. Ela sentia dores nas pernas e lombares, a princípio sem gravidade.