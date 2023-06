Campeonato de Futsal: inscrições para Mandaguarizão começam na segunda-feira

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, abre, na segunda (19), as inscrições para o campeonato masculino de futsal Mandaguarizão.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente na secretaria municipal, localizada no Parque da Pedreira, até o dia 7/7.

Segundo a pasta, para participar é preciso comprovar vínculo com o município de alguma das seguintes formas: residir ou ter nascido em Mandaguari; estudar, trabalhar ou votar em Mandaguari; ou ter R.G. de Mandaguari. Na inscrição é preciso preencher uma ficha com informações dos jogadores que compõem a equipe.

CATEGORIAS – Não há limite de inscrição de equipes nas categorias Sub 10, Sub 12 e Sub 14. Já as inscrições para Sub 16, Sub 18, Livre (para pessoas de 18+) e Veterano (40+) são limitadas a 16 equipes por categoria.

O campeonato ocorre entre julho e outubro. A primeira partida está prevista para o dia 17/7. O arbitral ocorre em 7/7, às 19h, na Casa da Cultura.

Mais informações serão divulgadas em breve.

MANDAGUARIZÃO

Inscrições 19/6 a 7/7, na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Rua Aroldo Ferreira, 126), no Parque da Pedreira

Quanto gratuito

PMM.