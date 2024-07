Cão de pequeno porte ataca criança e Polícia Militar é chamada

A ocorrência foi registrada às 11h46 desta sexta-feira (25) no Jardim das Flores em Jandaia do Sul. Natureza Atendimento: OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAIS.

Conforme a PM, Após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando situação de lesão corporal em criança ocasionada por animal solto em via pública, a equipe deslocou ao endereço onde em contato com o solicitante/testemunha, este informou que sua filha menor de 12 anos havia sido atacada em via pública por um cão de pequeno porte pertencente a uma residência vizinha na mesma rua de seu endereço.

De imediato a equipe observou o portão da referida residência aberto, onde haviam dois cachorros sem raça definida de pequeno porte do lado de fora deitados na calçada, os quais ao notar a presença do comandante da equipe já ficaram em estado de alerta latindo em direção ao Cabo Tomasi enquanto era filmada a situação com o uso de um aparelho de celular, imagens que posteriormente foram repassadas à Polícia Civil para confecção dos procedimentos pertinentes ao caso.

Após realizada a filmagem foi solicitada a presença da responsável, a qual após orientada cooperou com o atendimento da ocorrência e resolveu a situação colocando os animais para dentro do quintal fechando o portão.

Em virtude da vítima do ataque ser criança, houve a necessidade da condução da ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil, onde todos envolvidos foram encaminhados.

A vítima passou por exame de lesões a fim de constatar uma pequena lesão que ficou em uma das pernas proveniente do ataque de um dos cachorros.

O Conselho Tutelar de Jandaia do Sul foi informado, mas a conselheira relatou não haver necessidade do acompanhamento da ocorrência, pois a criança já estava sob os cuidados do pai, somente solicitou cópia do documento para registros junto ao órgão.