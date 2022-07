Capotamento entre Jandaia e Cambira deixa dois feridos

O acidente ocorreu na tarde deste sábado (23) na BR-376, entre Jandaia do Sul e Cambira, em frente a entrada da construção do contorno.

O Honda City seguia em direção a Cambira quando capotou na rodovia.

Três homens estavam no carro. Um deles foi atendido pelo médico do SAMU em estado grave, outro sofreu ferimentos moderados e um terceiro não se feriu. Eles seriam moradores de Maringá.

Equipes do SAMU e Defesa Civil de Jandaia do Sul trabalharam no socorro as vítimas.

O transito ficou interditado no sentido Cambira.