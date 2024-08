A carga de baterias usadas de um caminhão baú pegou fogo por volta das 19h30 desta quinta-feira no pátio do Posto Panorama na BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari.

O motorista parou no local para jantar e percebeu o fogo. Ele tentou debelar o fogo com extintores de incêndio, mas não obteve êxito.

A Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada e combateram as chamas.

Houve danos apenas na carga.