Carro da Saúde de Mandaguari capota em Tibagi

Um carro usado para transportar pacientes capotou na noite de terça (10), por volta das 22h, no KM 451 na BR-376, em Tibagi (a cerca de 220 km de Mandaguari). O trecho da rodovia é conhecido pelo registro de acidentes.

O veículo da marca Voyage, de 2018, é da Prefeitura de Mandaguari e estava levando uma criança de 2 anos, acompanhada pela mãe, de 34, para uma consulta médica em Curitiba, no Hospital de Clínicas.

Segundo o funcionário público, que atua como motorista da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), estava chovendo na hora do acidente. Ele afirma não se recordar dos detalhes do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e registrou boletim de ocorrência.

O motorista sofreu ferimentos leves, foi encaminhado ao Pronto Atendimento de Ponta Grossa e já foi liberado. As duas passageiras estão bem, foram encaminhadas ao Pronto Atendimento para avaliação médica e liberadas em seguida.

Encaminhado a Ponta Grossa na manhã da quarta (11), um veículo da SMS vai transportar os pacientes até Curitiba, para realização da consulta médica, prevista para as 14h. Um outro veículo da SMS está trazendo o servidor público de volta a Mandaguari.

PMM.