Carro e moto colidem em trevo de Jandaia

O acidente entre o Fiat Palio de Jandaia do Sul e uma motocicleta de Cambira aconteceu no início da tarde desta terça-feira (15) no trevo da Emater em Jandaia do Sul.

O automóvel cruzava a rodovia, sentido bairro, quando o motociclista que seguia pela rodovia em direção a Mandaguari, acabou colidindo na parte de trás da lateral do Palio.

Apesar do susto, o homem de 32 anos, que pilotava a moto sofreu apenas escoriações. Ele foi socorrido pela Brigada Comunitária (Defesa Civil) e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.