Casa é atingida por tiros em Mandaguari

13/01/2022 03:55 DISPARO DE ARMA DE FOGO (CONSUMADO) DANO (CONSUMADO) Local: SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA, JARDIM BOA VISTA, MANDAGUARI VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO MASCULINO 25 ANOS OBJETO APREENDIDO: 6 MUNIÇÕES

A equipe policial foi acionada a comparecer no endereço acima citado onde fora denunciado ter havido diversos disparos de arma de fogo. A equipe se deparou com o portão da frente da residência danificado bem como com 3 perfurações de disparos de arma de fogo, fora então tentado contato com o morador o qual não estava na residência chegando na sequencia. No interior do imóvel foram localizadas mais 6 perfurações em paredes bem como a porta de vidro quebrada.

Foram recolhidos alguns estojos e dois projéteis de calibres diferentes, sendo 3 estojos e 1 projétil de calibre 9mm e 01 projétil e 01 estojo de .380. Questionado o mesmo se sabia de algo ou alguém que pudesse ser autor dos fatos o mesmo disse não saber, que estavam em um veiculo branco e deram ré vindo a arrombar o portão entraram atirando e se evadiram sentido ignorado.

Diante dos fatos, a equipe policial realizou o recolhimento dos devidos estojos e projéteis para serem entregues na delegacia, bem como orientou o solicitante quanto aos procedimentos cabíveis.