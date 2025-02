Casal furta e causa danos na Sociedade Rural de Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta sexta-feira (21).

Conforme a PM o solicitante, que é responsável pela empresa de eventos localizada na Sociedade Rural, relatou que sua empresa foi furtada.

No local informou que através das imagens de monitoramento observou quando um casal chegou por volta das 03h e quebrou o cadeado do barracão e adentrou ao local.

Após observar os objetos do interior, subtraiu duas furadeiras, vários metros de extensão elétrica, blusa e cobertor. Ao ver as câmeras de monitoramento, puxou-as para baixo. Já na parte externa no barracão onde havia um caminhão estacionado, quebrou a janela do passageiro para ver se havia algum objeto no interior, mas como não havia, houve apenas o dano no caminhão.

Mais tarde a equipe policial foi novamente chamada para atender outra vítima de furto no mesmo local.

Após furto no barracão de Eventos, os autores do furto identificados como sendo um casal, foram até os compressores do Barracão da XXXX, os quais ficam na área externa fixados na parede há uma altura de aproximadamente 4 metros.

Toda instalação dos compressores foram cortadas e danificadas, subtraindo desse local uma quantia de fios de cobre, não sendo possível mensurar a quantidade exata. As tubulações de gás foram danificadas.

Após subtrair tais fios e também os objetos do primeiro barracão, os autores se utilizaram de uma carriola para transportar os itens até às proximidades de uma via pública aos fundos da Sociedade Rural.

O responsável pelo local, foi devidamente orientado.