Casal morre em acidente na BR-376 em Jandaia do Sul

Duas pessoas que estavam numa Parati, morreram após o veículo em que estavam colidir frontalmente com um caminhão.

O acidente ocorreu na tarde deste domingo (30) na BR-376, na saída para Apucarana em Jandaia do Sul.

Chovia na hora em que ocorreu o acidente. Equipes de socorro foram rapidamente ao local e se depararam com um casal no carro. A mulher já estava sem vida e o homem, condutor do veículo, apresentava ainda sinais vitais. Os socorristas tentaram reanimá-lo, porém sem êxito.

Dois homens estavam no caminhão, com placas de Criciúma (SC). Eles não se feriram. O motorista contou que a Parati rodou na pista e veio de encontro ao caminhão. “Tirei para o acostamento e quase cai no barranco, mas não teve como evitar a batida”, disse.

O casal que morreu era morador de Jandaia do Sul. Trata-se de Aline Almeida e Francis. Aline trabalhava no Departamento de Obras da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.