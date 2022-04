Ciclista morre atropelada por caminhão em Jandaia

Uma fatalidade ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (7) no trevo da BR-376, próximo ao Parque de Exposições em Jandaia do Sul.

Uma ciclista, moradora de Cambira, foi atropelada por um caminhão e morreu no local.

Bombeiros e SAMU foram ao local. O trânsito ficou bastante lento durante toda a manhã.

Segundo a PRF a ciclista transitava no bordo da pista, quando ao tentar parar e colocar o pé esquerdo no chão, este se prendeu à pedaleira, desequilibrando-a, por consequência, ela caiu para o lado esquerdo da pista sendo atingida por um caminhão que fazia a rotatória.

A ciclista, Kamila Belini, de 34 anos, teve morte instantânea.

O condutor do caminhão, de 41 anos, foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.