A 81ª Ciretran de Mandaguari através da chefia Sérgio Ferreira avisa que a 81ª Ciretran de Mandaguari estará atendendo normalmente nesta sexta feira 28 de outubro, data decretada como dia do servidor publico, seguindo orientações do Estado do Paraná.

Os atendimentos na Ciretran são por meio de agendamentos disponíveis pela pagina do Detran Paraná, pelo 0800 ou pelo aplicativo Detran fácil.

Iniciativa de divulgação Site Mandaguari Online.com.br