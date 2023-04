A 81º Ciretran de Mandaguari, através da Chefia Sergio Ferreira, informa que na próxima segunda-feira (08-05) não haverá atendimento devido ao aniversario de Mandaguari.

A Prefeitura de Mandaguari transferiu para o dia 8/5 (uma segunda-feira) o feriado de aniversário do município, comemorado tradicionalmente no dia 6/5. O decreto será publicado na manhã desta quinta (27) no Diário Oficial.

O expediente aos agendados será retomado no dia 9/5.

PMM- Apoio em divulgação Site MandaguariOnline.com.br