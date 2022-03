Cliente da Caixa perde R$ 650 para golpista em autoatendimento

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 13h30 de domingo (13).

Segundo relatou o solicitante a Polícia Militar, ele colocou seu cartão no caixa eletrônico da Caixa Econômica, e ele ficou preso. No caixa ao lado dele, um homem ofereceu seu celular emprestado, simulando estar falando com o 0800 do banco e, durante contato com a suposta atendente, ele repassou todas os seus dados, inclusive a senha.

Após isso, ele chegou em casa e pelo aplicativo do banco, notou que foi retirado da sua conta aproximadamente R$650,00.

Ao retornar na agência também notou que seu cartão havia sido removido. somente nesse momento ele notou que havia caído em um golpe.

A vítima foi orientada.