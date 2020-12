CMEI André Malacário também iniciará 2021 ampliado e reformado

Dentro da programação de melhorias e ampliações das escolas da Rede Municipal de Ensino de Mandaguari, a Prefeitura está finalizando obras no CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) André Malacário, localizado na região dos Cinco Conjuntos. É mais um estabelecimento de ensino que iniciará o próximo ano letivo totalmente remodelado e em melhores condições para receber as crianças.

O CMEI, já passou por algumas melhorias recentemente e agora passou por uma reforma completa, com a troca de azulejo dos banheiros por pastilhas, além da alteração e ampliação de áreas internas para melhor adequação destes espaços. As obras contam com a reforma de 93 metros quadrados e uma ampliação de 47 metros quadrados, contemplando aumento das áreas da cozinha e do refeitório.