ATENÇÃO PAIS (de alunos menores de 16 anos), ALUNOS (maiores de 16 anos), Professores e Funcionários do COLÉGIO ESTADUAL “VERACRUZ” de Mandaguari! Eleições para escolha da nova Direção do NOSSO QUERIDO CEVEC! Será no dia 07/07/2021 nas dependências do Colégio. Compareçam!!

Horário da eleição: das 08 h às 21h, sem intervalo.

Levar documento como RG ou que identifique o votante.

CHAPA 1

Pedagoga: Val e Professora Mazé em prol de uma GESTÃO ESCOLAR Democrática, Participativa e Transparente.