Um jovem, de 19 anos, ficou levemente ferido durante um acidente envolvendo dois caminhões na PR-444, Km 32 + 600 metros. A colisão traseira foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na noite desta quinta-feira (16), por volta das 23h30.

Conforme a PRE, o jovem motorista do caminhão M.Benz Axor, com placas de Foz do Iguaçu, sofreu ferimentos leves. Já o motorista do outro caminhão, um VW/24.250, com placas de Cafezal do Sul, não ficou ferido e foi liberado no local.