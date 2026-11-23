Um acidente envolvendo dois veículos deixou três pessoas feridas na noite deste domingo (22), na PR-170, no Contorno Norte de Apucarana. Após a colisão, os automóveis saíram da pista e caíram em uma vala de escoamento de água, ficando um sobre o outro.

O acidente envolveu um Volkswagen Gol e um Ford Fiesta. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas estavam no Fiesta, enquanto o Gol era ocupado apenas pela motorista.

As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva foram acionadas inicialmente com a informação de que havia vítimas presas às ferragens. No entanto, ao chegarem ao local, constataram que todos os ocupantes já haviam conseguido sair dos veículos, com auxílio de populares.

Segundo informações divulgadas pelo TnOnline, três pessoas sofreram ferimentos leves, embora algumas apresentassem suspeita de fraturas. As vítimas receberam atendimento das equipes de socorro e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para o Hospital da Providência. Outras duas pessoas recusaram atendimento médico.

Conforme relato de uma testemunha, o Volkswagen Gol seguia pela rodovia quando teria sido atingido pelo outro veículo, que saía da Estrada do Barreiro para acessar a PR-170.