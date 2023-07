Com entrada gratuita, Mandaguarizão tem jogos de futsal na terça, quinta e sábado

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, divulgou, nesta segunda (24), o cronograma desta semana do campeonato masculino de futsal Mandaguarizão. As partidas ocorrem no ginásio municipal Xanduzão, com entrada gratuita. Cinco partidas estão previstas para esta terça (25). Confira abaixo a data e os horários dos jogos até sábado (29):

25/7 (terça-feira)

18h15 (sub 12)

Integrar A x P. Integrar B

18h45 (sub 14)

Fire Soccer x Fire 2010

19h20 (sub 16)

Fire Coccer x Eletrolar Fut 7

20h (livre)

Tigres E C x Barcelona

20h50

Camisa 12 x A S Monaco

27/7 (quinta-feira)

18h15 (sub 10)

PMM/Ong Aesm x P. Integrar A

18h45 (sub 18)

PMM/Ong x Proj. Integrar

19h20 (livre)

Vila Verde x Ibis/Fortes Brindes

20h (livre)

Eletrolar x Intergalaticos

20h50 (veterano)

Laércio Esporte x Fanáticos Único

29/7 (sábado)

14h15 (sub 12)

Fire Soccer 1º Passo x Fire S. S. FCO

15h (sub 14)

Fire Coccer 2010 x Proj. Integrar B

16h (livre)

Prorelax x Boca Jr. B

17h (livre)

Atlanta FC x Criciúma B

