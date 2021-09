Comprador pega moto para testar e desaparece em Jandaia

Relatou o solicitante que por volta das 17h deste sábado (18), um homem que reside no Jardim Araucária, em Jandaia do Sul, teria ido até a residência do solicitante na Rua Presidente Kennedy, onde estariam em negociação de uma motocicleta Dafra/Speed 150 de cor amarela e o comprador teria pedido para testar a motocicleta, saindo do local com a mesma e até naquele momento não havia retornado.

A equipe policial realizou patrulhamento no intuito de localizar o referido veículo. Porem até o momento da confecção do boletim nada foi localizado.