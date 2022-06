Compressor é furtado de empresa em Parque Industrial de Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul na manhã deste sábado (4).

Conforme a PM, no local em contato com o solicitante de 39 anos, este relatou que é proprietário da empresa Estofados Santa Helena e que se ausentou no dia anterior, por volta das 22h retornando às 08h da manhã quando constatou o furto de um compressor de ar.

Na área externa do barracão há um compartimento com grades e cadeados onde o compressor ficava. A empresa não dispõe de muro, sendo contatado sinais de pneus no local.

A vítima informou que o compressor de cor vermelha, pesando aproximadamente 150 kg, da marca Shurtz, passou por uma manutenção recentemente onde um funcionário de Maringá realizou o serviço e já estava nesse local há mais de seis anos.

Os policiais orientaram a vítima sobre as medidas cabíveis.