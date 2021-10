Condutor avança sinal vermelho e tem o carro apreendido

No domingo (24) na Avenida Amazonas, em Mandaguari, um rapaz de 22 anos teve seu veículo apreendido após avançar o sinal vermelho. O carro estava rebaixado e sem estepe.

Durante patrulhamento no endereço acima citado, a equipe visualizou uma VW Saveiro de cor prata, avançando o sinal vermelho do semáforo, foi então realizada abordagem e o condutor foi identificado. Em checagem ao veículo foi constatado que ele está rebaixando com suspensão do tipo “rosca” e sem estepe.

Diante dos fatos, o veículo foi recolhido para o pátio, lavrada as devidas notificações e o condutor liberado.