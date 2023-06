O acidente ocorreu por volta das 8h da manhã desta segunda-feira (12) na BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari.

O veículo de Jandaia do Sul, capotou em frente a Granja Figueiredo.

O condutor, de 27 anos, foi socorrido pela equipe do Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. Ele estava consciente e orientado, sentindo apenas dor no tórax.