Condutor fica preso após acidente envolvendo três carretas em Jandaia do Sul

O motorista de uma carreta ficou preso no veículo após um acidente por volta do meio dia deste domingo na BR-376 em Jandaia do Sul.

Conforme informações de um dos motoristas envolvidos, devido a obras, a fila estava parada próximo ao trevo do Jardim das Araucárias, na saída para Apucarana, quando a carreta, que seguia sentido a Maringá, surgiu trafegando pela contramão e acabou ficando imprensada entre a outra carreta que estava parada e uma terceira que trafegava no sentido contrário.

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) precisou quebrar o para-brisa para retirar o motorista.

Houve bastante vazamento de combustível no local.

Ele não se feriu e recusou atendimento médico.