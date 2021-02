Confira as vagas emprego na Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador de Mandaguari está oferecendo vagas de emprego em diversas áreas. Os interessados devem comparecer no órgão, munidos de documentos pessoais e currículo. A agência está localizada Rua Padre Antônio Lock, esquina com a Rua Romário Martins. Telefone (44) 3233-5643. Atendimento ao público: das 8h00 às 16h30, inclusive no horário de almoço.

Confira as vagas:

01 AJUDANTE DE SERRALHEIRO c/ experiência

01 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

02 AUXILIAR DE MECÂNICO AUTOMÓVEIS c/ exp.

01 AUXILIAR DE MECÂNICO INDUSTRIAL c/ exp.

01 AUXILIAR DE PCP (Planejamento controle de Produção)

01 DESENHISTA TÉCNICO c/ experiência

01 ELETRICISTA INDUSTRIAL c/ experiência em soft star e chave estrela

01 FISCAL DE LOJA c/ experiência – ens. médio completo

01 MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS c/ experiência

01 MECÂNICO DIESEL c/ experiência

02 MESTRE DE OBRAS c/ experiência

01 MOTORISTA c/ exp. CNH “D” e curso de cargas perigosas

01 OPERADOR DE PLASMA c/ experiência

01 OPERADOR DE PRENSA c/ experiência

01 PCP (Planejamento e controle de Produção) c/ experiência

01 PINTOR INDUSTRIAL c/ experiência

01 PRENSISTA c/ experiência

05 SOLDADORES c/ experiência

01 SUPERVISOR CONTÁBIL c/ experiência em rotinas contábeis e fiscais

01 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO c/ exp.

VAGAS PCD

01- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – necessário laudo médico contendo a CID

01 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO – necessário laudo médico contendo a CID

01 – EMPACOTADOR – necessário laudo médico contendo a CID

01 – OPERADOR DE CAIXA – necessário laudo médico contendo a CID

01- REPOSITOR DE SUPERMERCADO – necessário laudo médico contendo a CID.