Confira o cronograma de vacinação anticovid da semana de 18 a 22/7

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulga o cronograma de vacinação anticovid para a semana de 18 a 22/7.

O novo cronograma oferece, diariamente, a vacinação para moradores com 12 anos ou mais, em UBSs. A aplicação é feita em três UBSs de Mandaguari (Cinco Conjuntos, Boa Vista e Morumbi), conforme disponibilidade de doses, em diversos horários.

Conforme o cronograma, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos será feita em todas as UBSs, mediante agendamento.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO DA SEMANA DE 18 A 22 DE JULHO

VACINAÇÃO INFANTIL

*De segunda a sexta-feira (18 e 22/7)

– 1ª e 2ª doses de Coronavac para crianças de 6 a 11 anos, conforme agendamento em UBSs. Aplicação: em todas as USBs (exceto Vila Vitória).

– 1ª dose de Pfizer para crianças de 5 anos, conforme agendamento em UBSs. Aplicação em todas as UBSs (exceto Vila Vitória).

PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS

*De segunda a sexta-feira (18 a 22/7)

18/7 (SEGUNDA-FEIRA)

– 1ª, 2ª e 3ª doses para adolescentes de 12 a 17 anos.

– 3ª dose para população em geral de 18+.

– 4ª dose para população em geral de 40+.

– 4ª dose para imunossuprimidos de 18+, trabalhador da saúde e coletor de resíduos sólidos e limpeza urbana.

ONDE: UBS Morumbi, das 8h30 às 20h30, conforme disponibilidade de doses. UBSs Boa Vista e Cinco Conjuntos: 8h30 às 11h e 13h30 às 16h, conforme disponibilidade de doses.

19/7 (TERÇA-FEIRA)

– 1ª, 2ª e 3ª doses para adolescentes de 12 a 17 anos.

– 3ª dose para população em geral de 18+.

– 4ª dose para população em geral de 40+.

– 4ª dose para imunossuprimidos de 18+, trabalhador da saúde e coletor de resíduos sólidos e limpeza urbana.

ONDE: UBS Boa Vista, das 8h30 às 20h30, conforme disponibilidade de doses. UBSs Morumbi e Cinco Conjuntos: 8h30 às 11h e 13h30 às 16h, conforme disponibilidade de doses.

20/7 (QUARTA-FEIRA)

– 1ª, 2ª e 3ª doses para adolescentes de 12 a 17 anos.

– 3ª dose para população em geral de 18+.

– 4ª dose para população em geral de 30+.

– 4ª dose para imunossuprimidos de 18+, trabalhador da saúde e coletor de resíduos sólidos e limpeza urbana.

ONDE: UBS Cinco Conjuntos, das 8h30 às 20h30, conforme disponibilidade de doses; UBSs Morumbi e Boa Vista: 8h30 às 11h e 13h30 às 16h, conforme disponibilidade de doses.

21/7 (QUINTA-FEIRA)

– 1ª, 2ª e 3ª doses para adolescentes de 12 a 17 anos.

– 3ª dose para população em geral de 18+.

– 4ª dose para população em geral de 30+.

– 4ª dose para imunossuprimidos de 18+, trabalhador da saúde e coletor de resíduos sólidos e limpeza urbana.

ONDE: UBS Boa Vista, das 8h30 às 20h30, conforme disponibilidade de doses. UBSs Morumbi e Cinco Conjuntos: 8h30 às 11h e 13h30 às 16h, conforme disponibilidade de doses.

22/7 (SEXTA-FEIRA)

– 1ª, 2ª e 3ª doses para adolescentes de 12 a 17 anos.

– 3ª dose para população em geral de 18+.

– 4ª dose para população em geral de 30+.

– 4ª dose para imunossuprimidos de 18+, trabalhador da saúde e coletor de resíduos sólidos e limpeza urbana.

ONDE: UBS Cinco Conjuntos, das 8h30 às 20h30, conforme disponibilidade de doses; UBSs Morumbi e Boa Vista: 8h30 às 11h e 13h30 às 16h, conforme disponibilidade de doses.

SAIBA MAIS:

CRIANÇAS – O agendamento da imunização de crianças de 5 a 11 anos pode ser feito de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, em todas as UBSs da cidade, com exceção da UBS Vila Vitória. Os moradores da Vila Vitória e da zona rural podem realizar o agendamento em qualquer outra UBS do município.

O agendamento deve ser feito pelo responsável legal, que assinará a autorização da vacina. É preciso apresentar o CPF do responsável, além do CPF e do Cartão SUS do menor.

Para se vacinar é necessário que a criança esteja acompanhada pelo pai, mãe ou responsável, desde que tenha o termo de autorização da vacina assinado pelo responsável legal. Além disso, é necessário apresentar o CPF do responsável, além do CPF e do Cartão SUS da criança.

PRAZO CORRETO – O intervalo para receber a 3ª ou 4ª dose é de 4 meses em relação à última dose do imunizante. Ou seja: pode receber a 3ª dose o morador vacinado com a 2ª dose há 120 dias e pode receber a 4ª dose o morador imunizado com a 3ª dose há 120 dias.

4ª DOSE – O 2º reforço da vacina anticovid é equivalente à 4ª dose para os moradores que receberam o esquema vacinal inicial de duas doses (com Pfizer, AstraZeneca ou Coronavac). Para quem recebeu o esquema vacinal inicial com a dose da Janssen, o 2º reforço equivale à 3ª dose.

Assessoria PMM.