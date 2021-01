Confirmado 19º óbito por Covid-19 em Mandaguari

Na tarde de terça-feira, a Secretaria de Saúde de Mandaguari confirmou a 19ª morte pela Covid-19. A vítima é uma mulher de 71 anos, sem históricos de viagens, mas que apresentava comorbidades referidas. O óbito foi registrado no dia 29 de dezembro de 2020. A atual administração do município de Mandaguari lamenta profundamente mais esse óbito e continua reforçando que as medidas de proteção contra o coronavírus devem ser mantidas com a população protegendo seus familiares, principalmente os idosos, evitando aglomerações, saídas desnecessárias, usando máscara de proteção e higienizando bem as mãos.