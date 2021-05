Confirmado 88º óbito por Covid-19 em Mandaguari

Vítima é uma mulher de 46 anos de idade, que estava internada em hospital de Colorado, sem históricos de viagens, com início dos sintomas no dia 1º de maio e óbito registrado no dia 11 de maio. Com isso, o município chega a 88 mortes associadas à doença.

A administração municipal lamenta profundamente mais esse óbito, se solidariza com a família e continua reforçando que as medidas de proteção contra o coronavírus devem ser mantidas com a população protegendo seus familiares, principalmente os idosos, evitando aglomerações, saídas desnecessárias, usando máscara de proteção e higienizando bem as mãos, além do respeito ao toque de recolher.

PROTOCOLO – Por conta dos procedimentos padronizados pela Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da Saúde, o município comunica oficialmente os óbitos somente após a oficialização por parte da Regional de Saúde, com sede em Maringá.