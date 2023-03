A frente do Conselho de Segurança ” Conseg Pioneiros” Marcelo Siqueira, que durante o mês de fevereiro realizou a entrega de equipamentos de monitoração de internos a Policia Penal de Mandaguari, uma parceria que da certo, o objetivo do Conselho é sempre contribuir para melhoria da segurança pública do Município.

Parabéns ao presidente Marcelo Siqueira, ao vice João Trovão e demais membros.