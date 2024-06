Construção de viadutos na PR-444 altera trânsito neste final de semana

As entradas de Mandaguari, na PR-444, terá pare e siga, sentido a Maringá, e acesso interditado à rodovia no sentido a Londrina

O içamento de vigas para a construção de viadutos provocará alterações não trânsito da PR-444, em Mandaguari, no sábado (8) e no domingo (9), nas entradas da cidade no sentido Maringá-Londrina e Londrina-Maringá.

Segundo informações da Contersolo, empresa que realiza as obras na rodovia, o tráfego ficará em sistema pare e siga na entrada da cidade, no sentido Londrina-Maringá, no km 34, próximo à entrada da empresa SuperBac, das 6h às 18h. O trânsito, neste trecho, será interrompido por 30 a 40 minutos, período em que serão feitos os içamentos de duas vigas.

Na entrada de Mandaguari, na PR-444 sentido Maringá-Londrina, o acesso à rodovia será interditado. O trafego será desviado para o sentido de Jandaia do Sul. A interdição está prevista para ocorrer das 6h às 18h.

As medidas pretendem minimizar os impactos no tráfego e garantir a integridade dos trabalhadores e usuários da rodovia. A previsão é de que o trânsito seja alterado, ainda, nos dias 15 e 16/6.

SINALIZAÇÃO – Além do agulhamento e do pare e siga, a empresa vai instalar em pontos estratégicos das rodovias PR-218, PR-444, BR-369 e BR-376 placas que vão informar sobre a realização das obras e sinalizar rotas alternativas aos motoristas – veja abaixo.

Onde: No desvio da PR-218 sentido Astorga e no trevo de Arapongas na PR-444

Rota alternativa: PR-218 – Astorga – Iguaraçu – Maringá

Onde: Na BR-369 e no trevo de Arapongas

Rota alternativa: Apucarana – Jandaia do Sul – Mandaguari – Maringá

Onde: Na BR-376, no desvio sentido Jandaia do Sul e no posto da PRF-PR

Rota alternativa: Jandaia – Apucarana – Arapongas – Londrina

Fonte: Comunicação Social da Prefeitura de Mandaguari.