Construção do novo Contorno de Jandaia do Sul avança

(AEN) O Contorno de Jandaia do Sul, atingiu a marca de 42% de execução. A nova rodovia, que tem início logo após o limite com Cambira, e segue pelo norte do município até o trevo rodoviário da BR-376 (acesso para Mandaguari) com a BR-369 (acesso para o distrito de São José), deve ser entregue no primeiro semestre do ano que vem.

O contorno tem extensão total de seis quilômetros, contando com pistas duplas em cada sentido, separadas por um canteiro central. Cada faixa de rolamento terá 3,60 metros de largura e os acostamentos externos terão 2,50 m, com espaço lateral de 1,20 m para dispositivos de drenagem. Também serão executados cinco viadutos na rodovia e obras de contenção.

A obra é resultado de acordo judicial entre a Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), e a antiga concessionária de pedágio que administrava a BR-376 na região.

A obra não foi executada durante a vigência dos contratos do antigo Anel de Integração, sendo possível sua conclusão graças a essa medida.

OBRAS – Serviços de terraplenagem estão em andamento em toda a extensão do contorno, com serviços de escavação de material e também detonações de rochas, tendo sido necessárias sessenta operações desta natureza até o momento.

Dois viadutos já estão com as vigas longarina pré-moldadas de concreto posicionadas, com execução das lajes, dos encontros das obras de arte especiais com a rodovia e dispositivos de contenção em andamento. Outras três passagens em desnível também estão em execução, atualmente nas etapas de construção das fundações, pilares e vigas transversinas.

Frentes de trabalho de pavimentação já atuam em aproximadamente mil metros de extensão.

Além disso, estão sendo executados bueiros de concreto, valetas e galerias celulares, para escoamento da água da chuva, e também para lidar com águas superficiais e subterrâneas.

A obra vai retirar o tráfego de veículos pesados do centro de Jandaia do Sul, que é parte do corredor logístico entre a região Noroeste e o Litoral, melhorando a qualidade de vida dos mais de 21 mil moradores e proporcionado mais segurança a todos os usuários.