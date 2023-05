Benedito de Moraes filho, de 49 anos, foi encontrado sem vida no cemitério de Jandaia do Sul na manhã desta sexta-feira (12). Ele era funcionário público, trabalhava como coveiro no local.

Segundo informações, Benedito chegou de manhã para trabalhar e provavelmente sofreu um infarto e caiu ao lado de sua bicicleta.

Uma equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) foi ao local, mas já encontraram o trabalhador sem vida.