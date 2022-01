Covid: Mandaguari aplica 3ª dose em gestantes e puérperas e moradores de 18+, na terça

A Prefeitura de Mandaguari vai aplicar, na terça (25), a 3ª dose de Pfizer em moradores de 18+ e em gestantes e puérperas.

GESTANTES – A aplicação da 3ª dose em gestantes e puérperas ocorre das 9h às 11h, na UBS Jardim Morumbi. A sessão é limitada a 30 doses. Não haverá distribuição de senhas em horário antecipado ao início da vacinação. A imunização ocorre por ordem de chegada. É preciso apresentar documento com foto e carteira de vacinação.

POPULAÇÃO EM GERAL MAIOR DE IDADE – A aplicação das doses em moradores de 18+ ocorre no Centro Esportivo do Jardim Esplanada, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h. As senhas serão distribuídas às 8h.

Das 8h30 às 11h, serão disponibilizadas 250 doses para a população com 18 anos ou mais. Das 13h30 às 16h, o limite é de limite de 300 doses.

Moradores devem ficar atentos aos prazos dos imunizantes – confira quando e qual dose tomar contra a Covid-19. É preciso apresentar documento com foto e carteira de vacinação.

Fonte PMM