Creche do Jardim Progresso é arrombada

A solicitante, que é diretora da creche localizada na Rua José Schincariol, no Jardim Progresso, relatou a Polícia Militar que no dia 04/03/2021 fechou o local normalmente por volta das 18h, porém ao retornar nesta quinta-feira (11) notou que uma janela nos fundos do estabelecimento estava quebrada, onde ao verificar o local constatou que alguns objetos foram furtados, sendo estes dois botijões de gás e uma máquina de lavar de alta pressão. A equipe realizou diligências, porém nada foi localizado.