Criança de cinco anos é atropelada em Jandaia do Sul

O acidente ocorreu na Rua Luiz Vignole, no centro.

Às 10h58 de sábado (5) a Polícia Militar de Jandaia do Sul foi informada que havia ocorrido um atropelamento, onde um veículo Toyota / Hilux havia atropelado uma criança de aproximadamente cinco anos. No local, o pai da criança (31 anos), relatou que havia acabado de estacionar seu veículo onde sua filha permaneceu no interior, que em dado momento, a menina saiu do veículo para a via sendo então atropelada.

Ainda segundo a PM, o veículo se encontrava próximo do local do acidente (com Dano no para-choque dianteiro lado esquerdo e farol esquerdo), e seu condutor se encontrava no interior de sua residência.

A criança já havia sido socorrida por uma Viatura do Samu, sendo encaminhada ao PAM (Pronto Atendimento Municipal), e posteriormente para o Hospital da Providência de Apucarana com ferimentos na cabeça (fratura no crânio).