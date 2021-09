D-20 é furtada durante a madrugada em Mandaguari

13/09/2021 04:05 FURTO QUALIFICADO (CONSUMADO) Local: JOSE ELEOTERIO DE OLIVEIRA, CONJUNTO GOVERNADOR PAULO PIMENTEL, MANDAGUARI VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO MASCULINO 59 ANOS

Relata a vítima que deixou seu veiculo GM/Chevrolet D-20 Custom de placas ABX-9686, de cor vermelha, estacionado em frente sua residência por volta das 23h00 do dia 12/09/2021 e que por volta das 04h00 do dia seguinte percebeu que seu veículo não estava no local. Diante dos fatos, a vítima foi orientada e realizado patrulhamento nas imediações, porém nada foi localizado.