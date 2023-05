Definidos locais de competição e alojamentos dos Jogos Escolares em Mandaguari

Nesta semana foram definidos os locais de disputa e alojamentos da fase regional dos 69ºJogos Escolares do Paraná, que será disputada entre 19 e 24 de maio em Mandaguari, numa promoção do Governo do Paraná, através das secretarias do Esporte e da Educação do Paraná e realização da Prefeitura de Mandaguari, por intermédio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

O Centro de Convenções “Décio Bacelar” vai sediar o Tênis de Mesa; a Casa da Amizade (Rotary) terá disputas na modalidade de Xadrez; o Futsal será disputado na quadra do Colégio São Francisco de Assis, na quadra do Colégio Sagrada Família e no “Xanduzão”; o Handebol terá as disputas na quadra da Escola Municipal Walter Antunes Pereira; o Ginásio do Centro Esportivo do Jardim Esplanada e a quadra coberta do Jardim Progresso sediarão o vôlei; o Basquetebol será realizado na quadra do Jardim progresso; e o Atletismo terá as provas na cidade de Astorga, que cedeu a pista municipal numa parceria com a Prefeitura de Mandaguari.

A Comissão Central Organizadora (CCO) terá sede na casa da Cultura, no Parque da Pedreira, enquanto o refeitório será montado no Centro Comunitário do Jardim Esplanada.

Locais de alojamentos: Escola Municipal Bom Pastor, Escola Municipal Walter Antunes Pereira, Escola Municipal Angelina Teixeira Pinheiro, Escola municipal Dr. Ari da Cunha Pereira, Escola Municipal Romagnole Júnior, Colégio Estadual Vera Cruz (CEVEC), Colégio Cívico Militar São Vicente Pallotti e Colégio Estadual José Luiz Gori.

O secretário estadual do esporte, Helio Wirbiski, afirma que os Jogos Escolares do Paraná são os jogos de maior significado da grade esportiva da Secretaria de Estado do Esporte. “Pela formação de milhares de crianças por meio do conceito que o esporte traz, de saúde, disciplina, e principalmente da prática esportiva. Talvez muitos não se tornem grandes atletas, mas com certeza serão grandes cidadãos, protegidos pela educação e pelo esporte. Dessa forma, damos abertura ao JEPS, com muito envolvimento de professores e com o apoio das famílias dos participantes. Parabéns a todos que iniciam hoje essa grande disputa”, completa o secretário.

Parcial PMM- Apoio em divulgação Site Mandaguari Online.com.br