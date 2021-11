Denarc prende quatro durante operação em Mandaguari

Agentes da Denarc do Paraná (Divisão Estadual de Narcóticos), realizaram na noite deste domingo (28), defronte a Unidade Operacional de Mandaguari (PR), uma operação bloqueio, com o objetivo de combater o tráfico de drogas. Durante esse trabalho de fiscalização, vários ônibus de linha e turismo foram abordados pelos policiais. A operação resultou na prisão de 4 pessoas, além da apreensão de entorpecentes. Foram apreendidos 150 comprimidos de ecstasy, lança perfume, MDMA e 60 quilos de maconha.

Os presos foram conduzidos até a delegacia de Polícia Civil, para serem tomadas as providências cabíveis. Leandro Roque Munin, delegado da Denarc/Maringá, disse que esse trabalho de operação bloqueio, vai ocorrer em outras rodovias da região. Já que nossa região é rota do tráfico, frisou o delegado. Os agentes contaram com o auxílio do cão farejador.

Plantão Maringá