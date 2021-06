Depois de revisão Câmara devolve Plano Diretor para o Executivo

A prefeita de Mandaguari, Ivonéia Furtado, recebeu nesta tarde de terça feira (01) das mãos do presidente da Câmara Municipal, Alécio Bento da Silva Filho, o Plano Diretor do município, após a discussão ampla de todos os projetos que fazem parte do projeto e da revisão cada item, durante as quatro reuniões realizadas entre representantes do Executivo e do Legislativo.

O Plano Diretor é um conjunto de 15 Projetos de Lei Complementar que disciplinam e orientam o planejamento urbano da cidade para um período de dez anos. O documento, além de ser uma exigência legal, é primordial para organizar a ocupação e o desenvolvimento da cidade, impactando direta e indiretamente na qualidade de vida.