Deputado Jacovós recebe solicitações do Vereador Gambá

O vereador de Mandaguari Daniel Martins, o Gambá, do PL, se encontrou na última sexta-feira (19), no Gabinete do Poder Executivo com o deputado estadual Delegado Jacovós, que é do mesmo partido e cobrou emendas parlamentares para Mandaguari.

Gambá solicitou dois kits de informática, sendo um para o Colégio Estadual José Luiz Gori e outro para o Colégio Estadual Vera Cruz, no qual ajudará os alunos da Rede Estadual de Ensino em seus estudos.

O vereador encaminhou o pedido ao deputado para o Castra móvel, que ajudará as entidades de proteção animal na castração de animais abandonados na rua.

Gambá também pediu um caminhão pipa, que vai auxiliar na higienização de ruas e calçadas, além de grande benefício aos pequenos agricultores.

De acordo com o deputado, essas emendas serão atendidas no decorrer do ano.

Assessoria Vereador Daniel.