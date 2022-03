Deputado Nishimori encaminha verba de R$ 300 mil para Saúde

Na manhã desta quarta-feira (9), os assessores do deputado federal Luiz Nishimori (PL), Fernando Silva e Gilmar Silva, estiveram reunidos com o empresário Marcos Jovino e com o vereador Daniel Martins Gambá (PL), para entregar uma verba de R$ 300 mil reais para aquisição de equipamentos para Saúde municipal.

O pedido dessa verba partiu dos vereadores Alécio Bento da Silva Filho, Daniel Martins Gambá, Eron Barbiero, Sebastião Alexandre da Silva e Sidnei Silva Chiquinho, além dos ex-vereadores Nilton Botti e Márcia Serafini.

De acordo com Silva, o dinheiro já está viabilizado, faltando apenas a Prefeitura de Mandaguari entrar no sistema e protocolar o pedido de compras para equipamentos de Saúde. “A saúde é uma grande preocupação do deputado Nishimori. A compra desses equipamentos vai ajudar a dar mais agilidade e conforto aos pacientes do SUS”, comentou o assessor.

De acordo com Marcos Jovino, o que importa é o crescimento de Mandaguari. “A eleição passou, e a cidade fica. Temos contatos e amigos deputados. Buscamos sempre recursos para nossa cidade. O momento é oportuno para investimentos na Saúde, e sempre vamos buscar verbas dos deputados para ajudar a alavancar o crescimento, sem revanchismo, apenas o bem de nossa cidade”, disse o empresário.

Por Fernando Damas.