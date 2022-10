Deputado Tiago Amaral agradece Mandaguari

Deputado Tiago Amaral, nome de batismo José Tiago Camargo do Amaral londrinense, Nascido em 18 de julho de 1986, é advogado, formado no Centro Universitário Curitiba – UniCuritiba.



Tiago está no partido do governador, (PSD) Partido Social Democrático.

Tiago Amaral, A palavra e o trabalho;

Quem conhece Tiago Amaral sabe que a sua palavra tem valor. Como ele diz:

“Não sou de fazer promessas, eu assumo compromisso”

Quando Tiago Amaral dá a sua palavra está garantindo que trabalhará incansavelmente para atender aquela demanda.