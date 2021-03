Estrada Terra Roxa: Deputado Tiago Amaral cobra acordo e direito de ir e vir dos moradores de Mandaguari em reunião entre governo do Paraná, concessionária e prefeitos.

Uma reunião tensa e longa marcou a tentativa de resolver o impasse no direito de ir e vir na Estrada Terra Roxa, entre Mandaguari e Marialva, nesta segunda-feira (29).

Por videoconferência, o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, representantes da Concessionária Viapar, prefeita de Mandaguari Ivonéia e o vice-prefeito Jorge do Alambique, prefeito de Marialva, Victor Martini, e deputados buscaram um acordo para o conflito que envolve a Estrada Terra Roxa, importante via de acesso dos moradores de Mandaguari para outras cidades, como Marialva.

Recentemente, a concessionária Viapar, que administra a praça de pedágio entre Mandaguari e Marialva, conseguiu uma liminar que autoriza o fechamento da rota. Apesar da decisão judicial, o bloqueio ainda não ocorreu.

“Esse acordo não foi feito com uma simples palavras, ele foi respeitado pela comunidade e concessionária. Não dá para punir toda a comunidade, mudando o entendimento em um dos principais e maiores conflitos entre comunidade e concessionárias no Paraná. Tentar mudar o acordo, pela via judicial, é claro que acirra os ânimos. Aqui estamos todos dispostos a um entendimento, mas nenhum entendimento que não respeite aquilo que tinha sido estabelecido anteriormente será compreendido pela comunidade e por quem representa a comunidade. Antes de qualquer tipo de mudança, antes da via judicial, que venha a via do bom senso e do diálogo como foi estabelecido lá atrás”, afirmou deputado Tiago Amaral, representante do município de Mandaguari.

Impasse – Representantes da concessionária argumentam que precisam cumprir a decisão judicial e fechar as alças porque a justiça entende que é uma rota de fuga do pedágio. Do outro lado, o argumento é que não configura rota de fuga, tanto que a passagem é limitada apenas a veículos emplacados em Mandaguari e Marialva, e que o controle das cancelas no local é feito pela própria concessionária. Outros questionamentos foram feitos, se somando ao impasse, como o aumento da burocratização para cadastro dos moradores de Mandaguari e Marialva que passam pelo local, e desta forma o desconto de 80% na tarifa não estaria sendo cumprido por parte da concessionária por dificultar e burocratizar este cadastro.

Uma nova reunião será marcada para essa semana pela Secretaria de Infraestrutura e Logística com prefeitos e a concessionária para tentar chegar a um acordo. Também participaram da reunião por videoconferência os deputados Evandro Araújo, Delegado Jacovós, Soldado Adriano, Tercilio Turini e Douglas Fabrício.

Assessoria Dep. Tiago Amaral.